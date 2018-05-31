Сервис онлайн-такси Uber ведет переговоры о привлечении самоуправляемых машин Waymo (компании, входящей наряду с Google в состав холдинга Alphabet) к своему автопарку. Такое заявление сделал генеральный директор компании Дара Хосровшахи, выступая на конференции Code Conference.

Сервис онлайн-такси Uber ведет переговоры о привлечении самоуправляемых машин Waymo (компании, входящей наряду с Google в состав холдинга Alphabet) к своему автопарку. Такое заявление сделал генеральный директор компании Дара Хосровшахи, выступая на конференции Code Conference.Сотрудничество Uber с Waymo может показаться неожиданным: всего несколько месяцев назад стороны уладили спор, связанный с кражей технологией. В Waymo заявляли, что их бывший инженер Энтони Левандовски перед уходом из Google в 2016 году забрал с собой конфиденциальные чертежи и основал стартап Otto, разрабатывавший автономные грузовики. В августе того же года эта компания была куплена Uber.В результате конфликт был урегулирован во внесудебном порядке. Левандовски уволили из компании Хосровшахи, а Waymo передали акции Uber на сумму около $245 миллионов.Тестирования машин-беспилотников самой Uber пока приостановлены из-за несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего в Аризоне этой весной. Напомним, что "умная" машина сбила велосипедистку, переходящую дорогу в неположенном месте, а сидящий в кабине человек не успел вовремя среагировать на движение. Хосровшахи назвал инцидент "невероятной трагедией", добавив, что самоуправляемые автомобили Uber вернутся на общественные дороги "этим летом".∎Uber окончательно закрыла тестирование беспилотников в Аризоне читайте такжеРассуждая о будущем беспилотных машин в целом, Хосровшахи заявил, что технологии Uber в конечном счете станут доступны всем, поэтому сейчас они открыты для лицензирования другим компаниям. Кроме автомобилей и электровелосипедов, Uber интересуется другими транспортными сегментами. Например, сказал Хосровшахи, его компания хочет найти партнера, чтобы через приложение Uber можно было покупать билеты на электропоезда BART в Сан-Франциско.