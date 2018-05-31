В Центральном детском магазине на Лубянке 1 июня откроется уникальный по формату магазин Мульт. В нем будут собраны игрушки и детские товары, созданные по самым популярным российским анимационным фильмам и сериалам.

В Центральном детском магазине на Лубянке 1 июня откроется уникальный по формату магазин "Мульт". В нем будут собраны игрушки и детские товары, созданные по самым популярным российским анимационным фильмам и сериалам.Ми-ми-мишки и Лунтик, Фиксики и Барбоскины, Маша и Медведь, девочки-волшебницы из мультфильма "Сказочный патруль", а также "Три богатыря", "Бумажки", "Дракоша Тоша", "Смешарики" и еще десятки героев из любимых мультфильмов собрались на ярких полках магазина "Мульт" на первом этаже ЦДМ на Лубянке. В ассортименте магазина — куклы, мягкие игрушки, книги, конструкторы, пазлы, канцелярская продукция и многое другое – более 10 000 наименований товаров.Поставщики магазина – официальные лицензиаты крупнейших анимационных студий и брендов нашей страны. Именно поэтому здесь куклы похожи на своих мультипликационных прототипов – ни один ребенок не уйдет отсюда разочарованным.Открытие в центре Москвы второго магазина "Мульт" приурочено ко дню рождения российского телеканала "МУЛЬТ", которому 1 июня исполнится 4 года.Первый магазин "Мульт" открылся в декабре прошлого года в столичном ТРЦ "Ривьера". "В отличие от многих магазинов, в которые заглядывают, проходя мимо, к нам едут целенаправленно, — рассказывает директор магазина Сергей Ефимов. – Часто даже не в выходные, когда традиционно ходят за покупками, а в будни родители приезжают и по заказу детей покупают те или иные игрушки"."Отечественная анимация стремительно набирает популярность не только в России, но и за рубежом. А вместе с ней развивается и индустрия лицензионных товаров, — говорит Александр Саблуков, генеральный директор компании "Ноль Плюс Медиа", развивающей проект магазинов "Мульт". – Именно поэтому мы считаем открытие магазина в ЦДМ на Лубянке, в туристическом центре столицы, важным шагом не только в развитии сети, но и российской индустрии лицензирования в целом".Магазин "Мульт" в ЦДМ на Лубянке работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Адрес магазина: Театральный проезд, 5/1, первый этаж.