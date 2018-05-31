Гостей познакомили с экспозицией спортивных достижений сотрудников столичной Госавтоинспекции, с современным оснащением учебного класса автошколы...

В рамках международного сотрудничества состоялось встреча представителей правоохранительных органов р. Узбекистан и руководителей Управления Госавтоинспекции по г. Москве.В рамках рабочей встречи начальник УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Виктор Коваленко обсудил с гостями актуальные вопросы взаимодействия и обмена опытом в рамках международного сотрудничества правоохранительных органов Узбекистана и России.Следующим этапом встречи стала ознакомительная экскурсия по Управлению столичной Госавтоинспекции, которую провели заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Игорь Загрядский и начальник отдела по работе с личным составом Управления полковник полиции Евгений Логиновский.Гостей познакомили с экспозицией спортивных достижений сотрудников столичной Госавтоинспекции, с современным оснащением учебного класса автошколы, которая была открыта для совершенствования профессиональных навыков дорожных полицейских.Затем участники встречи побывали в классе истории Госавтоинспекции с его уникальными экспонатами: вещи первых дорожных полицейских, образцы оружия времен Великой Отечественной войны, водительские удостоверения разных лет.Особая гордость Госавтоинспекции г. Москвы - музей ретро техники, где представлены первые служебные автомобили сотрудников ГАИ в контрасте с образцами современного транспорта ГИБДД.В ходе экскурсии коллеги из Узбекистана ознакомились с работой Госавтоинспекции, передовыми технологиями в области контроля над организацией дорожного движения.В завершение мероприятия представители правоохранительных органов Узбекистана выразили благодарность сотрудникам столичной Госавтоинспекции за полученный опыт и положительные впечатления, оставив запись в книге почетных гостей.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81