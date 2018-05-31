Компания Urban Group временно приостанавливает продажи в своих жилых комплесах, говорится на сайте девелопера.

Как отмечается в сообщении, приостановка продаж связана с "запланированным аудитом". После завершения процедуры и выпуска дорожной карты "работы возобновятся в штатном режиме".В апреле Росреестр частично приостановил регистрацию договоров долевого участия по проектам Urban Group в связи с отсутствием сведений от компенсационного фонда о страховых взносах. Позже Сбербанк отказался выдавать ипотеку на покупку квартир в ряде проектов компании из-за нарушения срока ввода объектов.Позднее пресс-служба застройщика сообщила, что в системе управления и руководства компании выявлены грубые ошибки.Urban Group – крупный застройщик жилой недвижимости в Московской области. Общий портфель компании — около 4 миллионов квадратных метров.