Если нет света - приедут. Энергетики устраняют последствия стихии. По данным специалистов сейчас в области основные электросети уже восстановлены. На помощь владимирцам устранять массовые порывы на линиях электропередач после урагана прибыло 20 бригад из соседних регионов.

Если нет света - приедут. Энергетики устраняют последствия стихии. По данным специалистов сейчас в области основные электросети уже восстановлены. На помощь владимирцам устранять массовые порывы на линиях электропередач после урагана прибыло 20 бригад из соседних регионов. Сейчас энергетики работают точечно, по обращениям граждан. Тем у кого до сих пор в доме нет света нужно звонить по телефону горячей линии, или направлять сообщения через приложения whatsapp: тел.: 8-800-100-33-00 и viber: +7-920-05-05-777.Михаил Вербин, начальник отдела по связям с общественностью филиала Владимирэнерго: "На данный момент ведутся работы в электросетях 0,4 кВ по индивидуальным заявкам потребителей. В восстановительных работах были задействованы 65 бригад, 266 человек и 107 единиц техники. В связи с нестабильной погодой во Владимирэнерго продолжает действовать особый режим работы. Энергетики ведут усиленный мониторинг состояния электроустановок и метеорологической обстановки".В целом непогода нанесла ущерб большинству районов области. Ураганный ветер с порывами до 28 метров в секунду с дождем и градом накануне оставил без электричества более 150 населённых пунктов, в которых проживает более 20 тысяч человек. Электролинии обрывало ветром и падающими на них деревьями. Стихия ломала различные конструкции и срывала крыши домов. Так в в одном из домов в Гороховецком районе крышу дома снесло практически полностью. В соцсетях появлялись фотографии, где стволы деревьев заблокировали дороги, а также с пострадавшими заборами и автомобилями.Руслан Блинов, первый зам.начальника ГУ МЧС России по Владимирской области: "Зафиксировано также два случая падения деревьев, от которых пострадали люди, к сожалению, это дети. Угрозы жизни и здоровью нет, состояние стабильное. Но тем не менее хотелось бы обратиться к населению: у нас штормовое предупреждение с сохранением, то есть, повнимательнее находиться на улице и без надобности места с нахождением широкоформатных конструкций. больших вывесок желательно не посещать".Как сообщает следком, пострадавшим детям оказана медицинская помощь. Установлено, что Муроме 13-летняя девочка играла с друзьями на крыше гаража, когда начался сильный порывистый ветер. Услышав сильный треск, подросток легла на поверхность крыши и в этот момент дерево обрушилось. Второй пострадавший - 4-летний мальчик из Лакинска. Во время прогулки с бабушкой малышу на голову упала большая ветка от дерева. Сейчас он находится под наблюдением врачей.