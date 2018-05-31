В четверг большинством голосов парламент Дании высказался за запрет на ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо.

В четверг большинством голосов парламент Дании высказался за запрет на ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо, передает "Интерфакс".По данным датские СМИ, "за" проголосовали 75 депутатов, "против" — 30. Действие запрета на ношение подобных видов одежды вступит в действие с 1 августа текущего года.Ранее весной соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в парламент. До этого его рассмотрел ряд правозащитных организаций.За нарушение данного запрета предусмотрен штраф в 1 тысяча датских крон, а штраф за четыре подряд нарушения составит 10 тысяч крон.Под запрет попадают паранджа и никаб. При этом закон не затронет ношение традиционных для европейцев зимних головных уборов: шапок, шарфов, кепок, капюшонов.Подобные законы уже действуют в нескольких странах Европы.Первой европейской страной, которая запретила закрывать лицо в общественных местах, стала Франция — в 2010 году. За ней спустя год последовали Бельгия и Нидерланды. А в прошлом году такой запрет появился в Австрии и Болгарии. В некоторых других странах паранджу или никаб запрещено носить в школах, госслужащим, в судах и т.д.