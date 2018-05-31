Они сознательно идут на нарушение правил дорожного движения

Они сознательно идут на нарушение правил дорожного движенияВ Костроме таксисты берут дополнительную плату за ускоренный заезд на мост, сообщает изданиеОни прибавляют к стоимости заказа от 50 до 100 рублей. Так, водители идут на сознательное нарушение правил дорожного движения.Вместо того, чтобы подъезжать к мосту через Волгу со стороны улицы Ивана Сусанина, таксисты едут по Нижней Дебре и поворачивают на Советскую, делая крюк по центру. Этот маневр помогает сэкономить значительное количество времени – обычно на стояние в пробке на подъездах к переправе во время ремонта уходит около часа.