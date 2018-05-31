982 из них - дети

982 из них - детиВ Костромской области 4 229 человек пострадали от укусов клещей с начала момента активности. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.Среди пострадавших - 982 ребенка. Этот показатель выше на 59%, чем за аналогичный период прошлого года. Активность клещей связана с погодными условиями: их большое количество можно объяснить аномальным потеплением.Укусы зарегистрированы во всех муниципальных образованиях, есть случай заражения энцефалитом и два случая боррелиоза.