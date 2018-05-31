Бывшего начальника участка колонии-поселения подозревают в получении взятки

Бывшего начальника участка колонии-поселения подозревают в получении взяткиБывшего начальника костромской участка колонии-поселения при ИК-7 подозревают в получении взятки.Как сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета, он получил телефон взамен на более комфортные условия для одного из заключенных. Инцидент произошел в декабре прошлого года.Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении мужчины. Расследование продолжается.