Уточняйте время отправления. С 1 июня въезд автобусов в Москву ограничивают. Связан временный запрет с проведением чемпионата мира по футболу. Соответствующий указ президент подписал ещё в начале мая. Ограничения связаны с усилением мер безопасности.

Уточняйте время отправления. С 1 июня въезд автобусов в Москву ограничивают. Связан временный запрет с проведением чемпионата мира по футболу. Соответствующий указ президент подписал ещё в начале мая. Ограничения связаны с усилением мер безопасности. Она распространяются на Москву и ещё 10 городов, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу. Чтобы попасть в столицу с 1 июня автобусы региональных перевозчиков должны быть оборудованы рабочей системой Эра-глонасс. Должна быть и специальная СИМ карта.Александр Романенко, директор областного департамента транспорта: "СИМ-карты даются на 1,5-2 месяца. Я вот разговаривал с одним из перевозчиков вчера. Он говорит: "Установил Эру-Глонасс, СИМ-карту получил, вопросов нет. Наши все установили Эру-глонасс, кто регуляркой занимается, а вот СИМ-карты, кто-то получил, кто-то получает, в СИМ-картах какая-то задержка".Успели подготовиться в срок не все перевозчики. Эту информацию сегодня подтвердили и на автовокзале Владимира. Штраф за несоблюдения нововведений около сотни тысяч рублей, возможен и арест автобуса. В результате, расписание завтрашних рейсов на Москву верстают в ручном режиме. Кто информирует о получении необходимых опций, сразу добавляется в список завтрашних перевозчиков. Если же кто-то вышел на маршрут без глонасса и сим-карты, вокзал за них ответственности не несёт.Олег Митенин, и. о. директора автовокзала: "Мы можем посмотреть по добровольному соглашению, но обязательств таких нет. Мы не контролирующий орган. На билете написан маршрут и наименование перевозчика, кто осуществляет перевозку пассажиров".В этом случае пассажиры станут заложниками ситуации и до Москвы могут не доехать. Что касается частных перевозок, например, вот в этих машинах, которые доставят вас до столицы за 500 рублей, то они под запрет не попадают. Если 8 или меньше пассажирских мест, транспорт считается легковым. Так или иначе, если не хотите рисковать, в ближайшие несколько дней доезжать до городов, в которых будут проводиться матчи чемпионата Мира, лучше на поезде или электричке.