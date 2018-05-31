31.05.2018

2018-05-31 14:53:26

В Петербурге из-за проверки закрыли станцию метро

Днем 31 мая в Санкт-Петербурге была закрыта станция метро "Площадь Восстания". Полицейские обнаружили подозрительный бесхозный предмет.



Была проведена проверка. Как оказалось, опасности для пассажиров нет. После станция вновь была открыта, передает .