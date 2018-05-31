Компания Ford серьезно модернизировала свой бюджетный паркетник EcoSport, изменив внешность, интерьер и техническую начинку. Обновленный кроссовер уже встал на челнинский конвейер, где он выпускается с 2014 года.

Компания Ford серьезно модернизировала свой бюджетный паркетник EcoSport, изменив внешность, интерьер и техническую начинку. Обновленный кроссовер уже встал на челнинский конвейер, где он выпускается с 2014 года.