Компания Ford серьезно модернизировала свой бюджетный паркетник EcoSport, изменив внешность, интерьер и техническую начинку. Обновленный кроссовер уже встал на челнинский конвейер, где он выпускается с 2014 года.
<a href="http://33live.ru/novosti/31-05-2018-v-rossii-startovalo-proizvodstvo-obnovlennogo-krossovera-ford.html" target="_blank">В России стартовало производство обновленного кроссовера Ford</a> - Компания Ford серьезно модернизировала свой бюджетный паркетник EcoSport, изменив внешность, интерьер и техническую начинку. Обновленный кроссовер уже встал на челнинский конвейер, где он выпускается с 2014 года.
[url=http://33live.ru/novosti/31-05-2018-v-rossii-startovalo-proizvodstvo-obnovlennogo-krossovera-ford.html]В России стартовало производство обновленного кроссовера Ford[/url] - Компания Ford серьезно модернизировала свой бюджетный паркетник EcoSport, изменив внешность, интерьер и техническую начинку. Обновленный кроссовер уже встал на челнинский конвейер, где он выпускается с 2014 года.