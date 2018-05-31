Новый сотовый оператор — Easy4 — попробует занять нишу на российском рынке. Easy4 (бренд европейской группы EasyCall, также работающей в Испании, Германии, Китае, Нидерландах и Турции) начнет работать в нашей стране 1 июня, передает РБК со ссылкой на сообщение компании.

Новый сотовый оператор — Easy4 — попробует занять нишу на российском рынке. Easy4 (бренд европейской группы EasyCall, также работающей в Испании, Германии, Китае, Нидерландах и Турции) начнет работать в нашей стране 1 июня, передает РБК со ссылкой на сообщение компании.Easy4 — это виртуальный сотовый оператор, то есть он будет оказывать услуги, не имея собственной сети, арендуя сети существующих игроков. По сведениям издания, компания ведет переговоры со всеми четырьмя ведущими российскими сотовыми компаниями, и с двумя из них — МТС и "Т2 РТК Холдинг" (бренд Tele2) уже договорилась.Как рассказал РБК владелец ООО "Сонет" (юрлицо, оказывающее услуги под берндом Easy4 в России) Сергей Малышкин, оператор использует для регистрации абонентов в сети оригинальную технологию — Multi-IMSI (Multi International Mobile Subscriber Identity — изменяемый международный индивидуальный номер абонента). Она подразумевает хранение на SIM-карте нескольких номеров (по одному для каждой страны, где работает Easy4) и подключение к любой станции связи любого оператора-партнера — в зависимости от того, у кого условия выгоднее. При этом роуминг как таковой в пределах стран, где работает Easy4, отсутствует — абонент везде использует связь на условиях домашнего региона.По словам Малышкина, в течение нескольких лет Easy4 собирается потратить на развитие проекта 900 млн рублей. Большую часть технологий для работы Easy4 создала российская "Интерсат", резидент "Сколково", которой на 70% также владеет Малышкин.За первый год работы в России Easy4 собирается, привлекая клиентов при помощи турфирм, отелей и авиакомпаний, занять 7% рынка. Впрочем, опрошенные РБК эксперты сомневаются в реалистичности такого сценария — многие полагают, что у виртуальных операторов, независимых от компаний "большой четверки", нет шансов на успех в России. Смущает и то обстоятельство, что у компании, планирующей начать работу 1 июня, до сих пор нет официального интернет-сайта — или он не зарегистрирован в поисковиках.