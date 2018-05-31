Прокуратура требует устранить нарушения в сфере противопожарной безопасности

Прокуратура требует устранить нарушения в сфере противопожарной безопасностиПрокуратура направила в суд дело о закрытии торгового центра «Ковров-Молл».Правоохранители требуют устранить нарушения, которые были выявлены в ходе проверки противопожарной безопасности. Сотрудники уверены, что только после этого центр можно будет открыть для посетителей.В комплексе система автоматического пожаротушения выполнена не в полном объеме: она отсутствует в офисах, помещениях охраны и части торговых залов. Также не полностью смонтированы системы противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода, оповещения людей о пожаре.В случае чрезвычайной ситуации эвакуироваться из кинотеатра можно только через фойе, что является ануршением федерального законодательства. У некоторых эвакуационных выходов, которые ведут на улицу и на лестницу нет светящихся табло и ручные пожарные извещатели.Судебное заседание по этому делу пройдет 4 июня.На заметку: Недороговы сможете в любое удобное для вас время и буквально в два клика просто посетив официальный интернет-сайт компании https://elita-tmn.ru/. Рекомендуем вам к сотрудничеству данную компанию!