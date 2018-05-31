Расследование уголовного дела завершено

Расследование уголовного дела завершеноВ Вязниках 35-летний мужчина предстанет перед судом за жестокое убийство медсестры.Сейчас расследование уголовного дела завершено.Страшная трагедия произошла в августе прошлого года. Женщина не вернулась вечером домой. На следующий день в полицию обратилась её мама. Правоохранители нашли тело женщины в 200 метрах от кафе «Колесо». С помощью записи с камер видеонаблюдения они установили подозреваемого.Следователи выяснили, что в день трагедии мужчина отмечал день рождения приятеля в кафе. Он начал оказывать молодой женщине знаки внимания. Уже на улице обвиняемый предложил женщине заняться сексом. Та отказала новому знакомому и собиралась уйти домой. Мужчина начал настаивать на продолжении вечера. Потерпевшая заявила, что сообщит о нем в полицию.Обвиняемый начал бить женщину. Он достал нож и несколько раз ударил новую знакомую в грудь. Скрывая следы преступления, обвиняемый изуродовал тело женщины. Её вещи он разбросал по разным местам. На следующий день злоумышленник перенес останки в безлюдное место.Потерпевшая женщина была вдовой и одна растила дочку.