Мужчина, не имеющий права управления транспортными средствами, приобрел удостоверение через Интернет.

Отделением дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).В середине мая текущего года инспекторы дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования за нарушение правил пользования внешними световыми приборами остановили автомобиль «Ssang Yong» под управлением 38-летнего мужчины.В ходе проверки документов, предъявленное мужчиной водительское удостоверение вызвало у полицейских сомнение в подлинности. Проверяя документ по базам данных инспекторы установили, что удостоверение с таким номером принадлежит другому человеку.Водительское удостоверение было изъято и отправлено на экспертизу, по результатам которой документ признан поддельным.Установлено, что мужчина не имеет прав на управление транспортными средствами, а удостоверение приобрел через Интернет.Расследование уголовного дела продолжается.