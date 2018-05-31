Инсценировка убийства беглого российского журналиста Аркадия Бабченко так просто с рук Киеву не сойдет. Это будет дорого строить украинским властям и спецслужбам, которые серьезно подорвали доверие к себе. Об этом заявил глава аналитического Центра Байдена Майкл Карпентер.

Инсценировка убийства беглого российского журналиста АркадияБабченко так просто с рук Киеву не сойдет. Это будет дорого строить украинскимвластям и спецслужбам, которые серьезно подорвали доверие к себе. Об этомзаявил глава аналитического Центра Байдена Майкл Карпентер."Я думаю, будут долгосрочные последствия, которые будуткасаться доверия к СБУ и вообще к институтам правительства", – сказал он винтервью "Голосу Америки". По его словам, в следующий раз, ктослучится реальное убийство, все будут сомневаться в правдивости преступления.Впрочем, отметил Карпентер, если инсценировка былаединственным способом сохранить жизнь Бабченко, то разыгранный спектакль как-томожно оправдать. Но единственный ли, сомневается аналитик. "Введение взаблуждение СМИ всегда имеет свою цену. Это не сходит с рук, и в даннойситуации это с рук не сойдет", – резюмировал он.Сообщения об убийстве российского журналиста АркадияБабченко в Киеве стали приходить вечером 29 мая. Якобы он скончался отогнестрельных ранений то ли на пороге своей квартиры, то ли по пути в скорую. ВКиеве тут же принялись обвинять в случившемся Россию, примеру украинскихвластей последовали западные СМИ.Но Бабченко оказался жив. На следующий день он былпредъявлен общественности на пресс-конференции Службы безопасности Украины.Глава ведомства Василий Грицак заявил, что российскому журналисту угрожалаопасность, ликвидировать его якобы планировали российские спецслужбы, которыенаняли киллера из числа участников так называемой антитеррористической операции(АТО) в Донбассе. Убийце якобы заплатили 30 (по другим данным – 40) тысячдолларов за устранение Бабченко.Депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире одного изукраинских каналов объяснил, для чего понадобилась инсценировка убийства. Поего словам, необходимо было доказать вину организатора покушения, зафиксироватьфакт отчетности организатора перед заказчиком.