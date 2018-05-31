Знаменитый спортивный журналист Василий Уткин высказался о поражении сборной России по футболу в матче с командой Австрии. Специалист считает, что уже поздно верить в какие-то изменения.

Знаменитый спортивный журналист Василий Уткин высказался о поражении сборной России по футболу в матче с командой Австрии. Специалист считает, что уже поздно верить в какие-то изменения.По словам Уткина, требовать чего-то от сборной теперь нельзя. За две недели до старта чемпионата мира по футболу наставнику национальной команды Станиславу Черчесову вряд ли удастся коренным образом поменять игру."Единственным оставшимся ресурсом сборной России на чемпионате мира остается случай. Самая рациональная его составляющая – может быть, наши соперники будут готовы хуже", – уверен Уткин. Он выразил надежду, что российские футболисты сохранили веру в себя.Комментатор добавил, что можно пожелать проблем со здоровьем главной звезде сборной Египта Мохаммеду Салаху. Многие считают, что форвард является главной угрозой для российской команды. "Что-нибудь надежное и стратегически безвредное. Например, понос в день игры", – цитирует Уткина портал Johndonne."Нет ничего смешного в том, чтобы признаться: больше надежд нет. Все потеряно, кроме жести. Сила воли и немного судьбы", – философски заключил он.Напомним, что сборная России потерпела поражение в контрольном мачте с командой Австрии. Игра завершилась со счетом 0:1.Как писали , исход встречи признали настоящим провалом. Россиянам не удалось ни разу попасть в створ ворот.