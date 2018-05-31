СМИ распространили данные о том, будто после распределения наследства Михаила Задорнова его вдова Елена Бомбина осталась недовольна. Женщина выступила с официальным заявлением.

СМИ распространили данные о том, будто после распределения наследства Михаила Задорнова его вдова Елена Бомбина осталась недовольна. Женщина выступила с официальным заявлением.Все началось с того, что журналисты со ссылкой на некую подругу сообщили, что у Михаила Задорнова было два завещания. Согласно последней воле сатирика, его наследницами стали первая супруга Велта и вторая – Елена Бомбина. Утверждалось, что в лучшем положении оказалась именно Велта, что очень не понравилось его вдове. По некоторой информации, такое решение Задорнова было связано с тем, что Елена могла разочаровать сатирика своим частым отсутствием.В Сети немедленно разразился скандал. Возмущенные поклонники накинулись на вдову артиста с вопросами, по каким, мол, таким важным делам она уезжала от смертельно больного мужа, а также раскритиковали в пух и прах самого информатора, обвинив его в "грязной лжи".В итоге, Елена Бомбина выступила с официальным заявлением. Женщина заявила, что настоящие друзья Михаила Задорнова "никогда в этом не участвовали". Наоборот, они бросили все силы на борьбу с болезнью сатирика. "Рижский друг Михаила оплатил создание и установку памятника в Юрмале. Друзья Задорнова пишут светлые книги воспоминаний о нем. И точно не стравливают родственников и не пытаются кого-то из них очернить. Пользоваться сейчас смертью Михаила и его невозможностью заступиться за нас считаю проявлением глубочайшего неуважения к его памяти", – приводит слова Бомбиной латвийский сайт .Что касается наследства и его распределения между родственниками, то, по словам Елены, "обиженных среди родных Михаила быть не может". Она отметила, что Задорнов никогда не делил родных на "бывших" и "настоящих". "И уж точно, у нас с дочерью нет ни малейшего повода быть обиженным на Михаила", – хлестко заявила вдова. Елена рассказала, что благодаря Михаилу они с дочерью познакомились с многими яркими и талантливыми людьми, увидели весь мир, "научились творчеству и желанию помогать другим людям".Бомбина опровергла данные о том, будто уезжала от тяжелобольного Задорнова "по делам". "Мы находились с первого и до последнего дня болезни Михаила рядом, сопровождая его на все обследования в Москве, Санкт-Петербурге и в Германии, вдвоем с дочкой мы сопровождали его на операцию, полмесяца я ночевала в больнице в Германии после его операции , не "убегая по своим делам", как это пытаются преподнести псевдоблизкие друзья к семье . Дежурила с сестрой Михаила по 10 часов в день в Германии , отлучаясь только на обед. И она уж точно это знает и не сможет возразить, даже если это кому-то очень хочется", – сообщила Елена. В заключение она напомнила, что была рядом с Михаилом Задорновым на протяжении 33 лет. По ее мнению, это обстоятельство является "достаточным доказательством преданности" сатирику.