В штаб-квартире Федерации велосипедного спорта России состоялась встреча руководства ведомства с министром спорта и молодежной политики Туркменистана Даянчем Гулгелдиевым и генеральным секретарем Национального олимпийского комитета Туркменистана Азатом Мурадовым.

В штаб-квартире Федерации велосипедного спорта России состоялась встреча руководства ведомства с министром спорта и молодежной политики Туркменистана Даянчем Гулгелдиевым и генеральным секретарем Национального олимпийского комитета Туркменистана Азатом Мурадовым.ФВСР представляли президент федерации Вячеслав Екимов и генеральный директор Юрий Кучерявый. В ходе встречи обсуждалось сотрудничество в рамках организации спортивных мероприятий. В том числе и круг вопросов, связанных с организацией и проведением на ашхабадском треке международных соревнований высокого уровня, начиная с 2019 года.Также поднимался вопрос о проведении тренировочных сборов российских спортсменов в Туркменистане, куда уже длительное время периодически приезжают для тренировок гонщики профессиональной команды Мирового тура "Катюша".Помимо этого, было принято решение о проведении мастер-классов российских гонщиков и тренерского состава для туркменских спортсменов на велотреке в Ашхабаде. В программе визита у представителей Туркменистана также посещение международных соревнований по велоспорту на треке Гран-при Москвы.Встреча с руководством министра спорта и генсека НОК соседней страны состоялась накануне 3 июня, объявленного ООН по инициативе Туркменистана Всемирным днем велосипеда. В этот день в Ашхабаде пройдет грандиозный велопробег, который возглавит глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.ФВСР приняла приглашение стороны и в пробеге примут участие президент федерации трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов, чемпион мира Сергей Никитенко, и другие именитые спортсмены и любители велоспорта из России.