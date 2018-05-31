РЖД вводит дополнительные ночные «Ласточки»

РЖД вводит дополнительные ночные «Ласточки»РЖД вводит дополнительные ночные «Ласточки» между Иваново и Москвой, поэтому владимирцы смогут добраться до столицы за 274 рубля.Дополнительные поезда вводят на летний период: они будут курсировать со 2 июня по 2 сентября.Из Владимира состав отправляется в 3.08, а прибывает в Москву в 4.50. Из столицы «Ласточки» поедут в 1.56, а прибудут в наш город в 3.37.С 2 до 12 июня на билеты действуют льготы. 2,3, а также с 7 по 12 июня добраться от Москвы до Владимира или из Владимира до Москвы можно будет от 274 рублей. С 13 июня стоимость билета сравняется с другими «Ласточками».