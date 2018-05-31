Имя или прозвище, как явление сакральное, в некоторых случаях может выполнять особую функцию психологической защиты в процессе развития личности. Крайне важно особое, сугубо индивидуальное значение, в котором имя отождествляется с собственной личностью.

Имяили прозвище, как явление сакральное, в некоторых случаях может выполнять особуюфункцию психологической защиты впроцессе развития личности. Крайне важно особое, сугубо индивидуальноезначение, в котором имя отождествляется с собственной личностью.В связи с этим восприятие собственного "Я" допускает или название имени, или его описание. Значение любого имени хорошо иллюстрируется тем спектром чувств гордости или стыда, которыми оно "обрастает" в процессе жизни. Зачастую выбор имени обуславливаетсяописательными или эмпирическими особенностями именуемого, а также особенностямисистемы именования. Крайне важно понимать пророческую функцию имени. Не имеетзначения, выбрано ли оно ответственными людьми (родители, родственники) илисамостоятельно, официально зарегистрированное имя или же это прозвище – влияниеможет быть оказано на всю жизнь человека.Существуют две основные сферы влияния,где имя оказывает воздействие на человека и наоборот, человек на имя. Перваяотносится к открытию ребенкомсвоего имени. Неизвестно когда и каким образом это происходит. Как установки вотношении собственного имени возникают, развиваются и меняются. Имена (имя,фамилия, отчество, прозвища и так далее) в разные периоды жизни усваиваютсяребенком как некие социальные знания. Открыв и осознав свое имя, индивидпостепенно осознает его истинную значимость.Бывает так, что дети, которым повезло сименем чуть меньше, чем другим, понимают, что это своего рода "клеймо". В силуразных жизненных обстоятельств имя может стать нелепым, абсурдным или вызыватьнасмешки со стороны окружающих. Подростки, страдающие от клейма своего имени,умеют более или менее успешно это переносить. Американский психолог Эдвард Гоффманподробно изучал эту тему и благодаря его исследованиям нам известно как это имудается.Имя принимает достаточно большоеучастие в формировании образа человека. Поэтому любую смену ФИО можнорасценивать как попытку управления производимым впечатлением и, возможно, дажесудьбой. При незначительной перемене произношения имя может перекочевать изодной этнической группы в другую или же часто изменениям подвергаетсяэтимология слова. Например, часто встречаются случаи замены фамилии Мороз натакие фамилии как Зимин, Метелица, Вьюгин.Особое значение имеет эффект, производимый именем, когда мы им гордимся. Родители поступают очень правильно,когда стараются выбрать благозвучные и достойные имена своим детям,ассоциируемые с выдающимися личностями, с почитаемыми членами семьи или народомв целом.Широко распространен, но при этомкрайне мало изучен, феномен стремления подростков к смене имени. Всевозможныепрозвища являются крайне важной частью мира детей, впоследствии становясьобразцом тонкой изощренной системы. Некоторые из них описывают качестваребенка, будь то интеллектуальные, физические и так далее. Другие построены навербальной аналогии, например связь официального имени и прозвища. Кроме того,существуют традиционные клички, обусловленные ролями, принятыми в конкретномсубкультурном обществе.Если проводитьаналогии с влиянием имени–тотема, то можно заметить, что характеристикипрозвища формируют конкретный стиль поведения с помощью которого владелецстремится ему соответствовать. Одно и то же прозвище может одновременно бытьпроявлением симпатии или же служить средством уничижения и подразнивания. Хотяважно отметить, что и оскорбления выступают своего рода признанием, тогда какмалый процент тех, кому отказано в прозвище вовсе остаются не признаны группой.Такая система приписывания кличек ипрозвищ сильно влияет на процессы порождения и поддержания общественногопорядка, созданного в узком кругу автономного детского общества.Если проводить аналогии с влияниемимени–тотема, то в какой-то степени характеристики прозвища формируют конкретный стильповедения, с помощью которого владелец стремится ему соответствовать. Хочетсятакже отметить, что прозвища придумывает определенный представитель группы,которому "выдана негласная лицензия", и одни присвоенные им имена приживаются, а другие нет. Одно и тоже прозвище может одновременно быть проявлением симпатии или же служить средствомуничижения и подразнивания. Хотя важно отметить, что и оскорбления выступаютсвоего рода признанием, тогда как малый процент тех, кому отказано в прозвище,не признаны группой вовсе.