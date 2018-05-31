Он зарабатывал биткоины с помощью серверов системы телекоммуникаций

Он зарабатывал биткоины с помощью серверов системы телекоммуникацийВо Владимире сотрудники ФСБ задержали хакера, который майнил биткоины на государственных компьютерах.Он зарабатывал криптовалюту с помощью сервером системы телекоммуникаций одного из регионов. Хакер с помощью специальных программ смог модифицировать их работу. Сколько мужчина смог заработать таким способом, в ведомстве не уточняется.Теперь в отношении него возбудили уголовное дело. Хакеру грозит до пяти лт лишения свободы.