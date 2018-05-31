Запрещенные вещества полицейские обнаружили в ходе личного досмотра задержанных, а также в ходе досмотра их транспортных средств.

В середине мая текущего года по имеющейся оперативной информации сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с инспекторами ГИБДД УМВД России по городу Владимиру задержали 23-летнего жителя областного центра.В ходе досмотра личного автомобиля задержанного полицейские обнаружили и изъяли полимерный пакет с порошкообразным веществом розового цвета внутри. Экспертиза установила, что в изъятом пакете находилось психотропное вещество «амфетамин», общей массой 17,27 грамма.Также сотрудниками городского УМВД совместно с сотрудниками подразделения Управления Росгвардии на одной из улиц города Владимира при попытке забрать из условленного места оптовую закладку был задержан 27-летний житель областного центра.В ходе личного досмотра и досмотра транспортного средства оперативники обнаружили у подозреваемого тринадцать свертков с неизвестным порошком и три свертка с твердым веществом коричневого цвета.По результатам проведенных исследований, в изъятых свертках находилось наркотическое средство «мефедрон», общей массой 9,52 грамма и «гашиш», массой 2,55 грамма.Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков установлено, что изъятую массу фигурант планировал сбыть на территории региона контактным и бесконтактным способом, путем тайников-закладок.В настоящее время следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Расследование уголовных дел продолжается.