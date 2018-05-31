Цирковое представление с Аркадием Бабченко в главной роли продолжает набирать обороты на Украине. Внезапно воскресший журналист заявил, что благодарен президенту Украины Петру Порошенко за спасение его жизни.

Цирковое представление с Аркадием Бабченко в главной ролипродолжает набирать обороты на Украине. Внезапно воскресший журналист заявил,что благодарен президенту Украины Петру Порошенко за спасение его жизни."Эта страна дала мне возможность здесь жить, эта странадала мне убежище, эта страна провела спецоперацию по спасению моей жизни – яблагодарен за это. Президент этой страны является олицетворением этойстраны",– заявил Бабченко на встрече с журналистами.Он считает, что покушение на него готовилось из-за егогражданской позиции, поскольку никаких профессиональных расследований он впоследнее время не вел, пишет РИА Новости. "Все, чем я занимаюсь – этопосты в Facebook. Из этого можно сделать вывод, что мотивом является мояобщественная позиция, моя гражданская деятельность", – заявил Бабченко.Напомним, что основная составляющая этой гражданскойдеятельности сбежавшего на Украину российского журналиста – обливать грязью своюродину. Недавно он глумился над погибшими при пожаре в Кемерове, до этого оскорблялжертв авиакатастрофы Ту-154 Минобороны России над Черным морем.Следующее его заявление, сделанное на встрече с журналистами,наверное, заставило поволноваться всех, кто все-таки хочет убить беглогоблогера. "Сейчас у меня авианосец охраны, плюс авиазвено и кавалерийскийполк", – сказал Бабченко о приставленной к нему охране.И, наконец, чудом спасшийся журналист похвастался тем, что сотрудникадминистрации Порошенко предложил ему помощь в получении гражданства Украины, передает.Два дня назад все мировые СМИ сообщили о гибели в Киеве от рукнаемного убийцы российского журналиста Аркадия Бабченко. В соцсетях появиласьфотография, на которой запечатлен блогер, лежащий в луже крови. На следующийдень выяснилось, что это все постановка, а Бабченко жив и здоров.Инсценировка убийства, по словам представителей СБУ, нужнабыла для того, чтобы выйти на след и арестовать заказчиков и исполнителейпокушения на Бабченко, которое якобы на самом деле готовилось.