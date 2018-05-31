Неожиданно воскресший Аркадий Бабченко заполонил свою
страницу на Facebook
веселыми, с его точки зрения, постами. Основное их содержание – злобные выпады
в адрес России и ее лидера.
Неожиданно воскресший Аркадий Бабченко заполонил свою
страницу на Facebook
веселыми, с его точки зрения, постами. Основное их содержание – злобные выпады
в адрес России и ее лидера.
"Убитый", а затем оказавшийся вполне живым
журналист твердо намерен выполнить свои обещания. Такие, например, как проехать
на танке "Абрамс" по Тверской улице в Москве. Не забыл он, несмотря
на многочисленные "огнестрельные ранения" и о своих угрозах в адрес
российского президента.
"Хрен там. Не дождутся. Я обещал умереть в девяносто
шесть лет, станцевав на могиле Путина и сделав селфи на Абрамсе на Тверской? Я
постараюсь это сделать. Видимо планида такая, воскресать каждые четыре года. Господи,
как же умирать-то надоело (с). Доброе утро", – поприветствовал подписчиков
Бабченко (здесь и далее орфография и пунктуация авторов – Прим. ред).
Пользователи реагируют по-разному. Большинство сетевых
друзей веселятся вместе с ожившим "покойником", другие отпускают
колкости в адрес СБУ. "СБУ воскресило Бабченко шоб не расследовать его
убийство", – написал один из них.
Тем временем в сети появилась реакция коллектива телеканала
АТР, на котором работал Аркадий Бабченко, на "воскрешение" их
сотрудника. Ролик опубликовала журналистка Екатерина Лизунова. Она отметила,
что снято это было во время брифинга, который проводила Служба безопасности
Украины.
Как писали Dni.Ru, "убитый" в Киеве российский журналист Аркадий Бабченко оказался жив, а его смерть была инсценировкой. Об этом на пресс-конференции заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак.
В СБУ заявили, что убийство журналиста якобы готовили российские спецслужбы. Ими был завербован бывший участник так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. За совершение преступления ему предложили 30 тысяч долларов, однако украинским правоохранителям удалось предотвратить убийство.
Аркадий Бабченко покинул Россию в 2017 году. В своих публикациях он резко критиковал внутреннюю и внешнюю политику Москвы. Вечером 29 мая появились сообщения, что его нашли мертвым в подъезде дома в Киеве. Позже появилась информация, что Бабченко выстрелили в спину из огнестрельного оружия.