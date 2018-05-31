Неожиданно воскресший Аркадий Бабченко заполонил свою страницу на Facebook веселыми, с его точки зрения, постами. Основное их содержание – злобные выпады в адрес России и ее лидера.

Неожиданно воскресший Аркадий Бабченко заполонил своюстраницу на Facebookвеселыми, с его точки зрения, постами. Основное их содержание – злобные выпадыв адрес России и ее лидера."Убитый", а затем оказавшийся вполне живымжурналист твердо намерен выполнить свои обещания. Такие, например, как проехатьна танке "Абрамс" по Тверской улице в Москве. Не забыл он, несмотряна многочисленные "огнестрельные ранения" и о своих угрозах в адресроссийского президента."Хрен там. Не дождутся. Я обещал умереть в девяностошесть лет, станцевав на могиле Путина и сделав селфи на Абрамсе на Тверской? Япостараюсь это сделать. Видимо планида такая, воскресать каждые четыре года. Господи,как же умирать-то надоело (с). Доброе утро", – поприветствовал подписчиковБабченко (здесь и далее орфография и пунктуация авторов – Прим. ред).Пользователи реагируют по-разному. Большинство сетевыхдрузей веселятся вместе с ожившим "покойником", другие отпускаютколкости в адрес СБУ. "СБУ воскресило Бабченко шоб не расследовать егоубийство", – написал один из них.Тем временем в сети появилась реакция коллектива телеканалаАТР, на котором работал Аркадий Бабченко, на "воскрешение" ихсотрудника. Ролик опубликовала журналистка Екатерина Лизунова. Она отметила,что снято это было во время брифинга, который проводила Служба безопасностиУкраины.Как писали Dni.Ru, "убитый" в Киеве российский журналист Аркадий Бабченко оказался жив, а его смерть была инсценировкой. Об этом на пресс-конференции заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак.В СБУ заявили, что убийство журналиста якобы готовили российские спецслужбы. Ими был завербован бывший участник так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. За совершение преступления ему предложили 30 тысяч долларов, однако украинским правоохранителям удалось предотвратить убийство.Аркадий Бабченко покинул Россию в 2017 году. В своих публикациях он резко критиковал внутреннюю и внешнюю политику Москвы. Вечером 29 мая появились сообщения, что его нашли мертвым в подъезде дома в Киеве. Позже появилась информация, что Бабченко выстрелили в спину из огнестрельного оружия.