В эфире программы Прямой эфир Первого канала появилась
некая Елена Давыдова. Женщина утверждала, что когда-то спасла Бориса Ельцина от
смерти.
В эфире программы "Прямой эфир" Первого канала появилась
некая Елена Давыдова. Женщина утверждала, что когда-то спасла Бориса Ельцина от
смерти.
Редакторы телепередачи пригласили Елену пройти проверку на
детекторе лжи. Женщина называла себя первым экстрасенсом и советником бывшего президента
России Ельцина. По ее словам, она составляла предсказания главе государства на
момент путча и берегла его во время опасной операции.
"Когда показывали Съезд, был май месяц 1989 года. На экране
был Ельцин. Я увидела странный купол у него над головой – блокировка. Увидела
это и поехала в Москву. Я поняла, что человеку нужна помощь", – поведала
Давыдова.
Елена поехала в Лужники на митинг. Там она выяснила
контакты помощника Бориса Николаевича, который позже организовал ее встречу с
президентом на теннисном корте. "Пошли в раздевалку, ему сделала диагностику,
ничего я там не нашла". – вспоминает первое знакомство с главой государства
телепат. Свидание с Борисом Николаевичем подтвердил полиграфолог.
По словам Елены она постоянно давала рекомендации президенту,
но только в письменном виде. Провидица отправляла послания в Кремль по почте. Эксперты
в студии скептически отнеслись к рассказу Давыдовой. "Письма писались на
деревню дедушке", – резюмировали специалисты. Ясновидящая добавила, что так оно
и было.
Проверку на полиграфе прошел и целитель Виталий Боград.
Мужчина утверждает, что в 90-е годы работал в секретной группе военных
провидцев, и именно эта команда спасла жизнь Борису Ельцину, когда тому делали
операцию на сердце. "Я был в группе военных экстрасенсов, которая была набрана в
России впервые, и мы работали заочно… 1994 год. Группа создавалась для помощи
первым лицам государства как в политических целях, так и в военных целях. Это
были люди с сенситивными способностями", – рассказал Боград.
"На момент операции Ельцина не сердце, аортокоронарное
шунтирование, нас опустили в бункер под землей, и мы в этом бункере сидели в
течение трех суток. У нас у каждого лежала фотография Бориса Николаевича
Ельцина. Нужно было в таком сосредоточении, в произвольной форме удерживать,
просить, молить его душу, чтобы она не оставила тело. Нас было 12 человек. Было
всего три набора и факультет был закрыт", – поведал экстрасенс.
Бывший пресс-секретарь Ельцина Сергей Медведев подтвердил
эту информацию – Боград говорил правду. Тайная армия телепатов действительно
существовала. Правдивость слов Виталия отметил и полиграф. Боград признается,
что никогда не встречал Елену Давыдову, не знает Елену и пресс-секретарь Бориса
Ельцина.