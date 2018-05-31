30 мая состоялось торжественное мероприятие по закладке первого камня в строительство нового корпуса «Лапино-2» медицинского центра «Мать и дитя» в Одинцовском районе Московской области. В ..

30 мая состоялось торжественное мероприятие по закладке первого камня в строительство нового корпуса «Лапино-2» медицинского центра «Мать и дитя» в Одинцовском районе Московской области. В церемонии приняли участие президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, генеральный директор ГК «Мать и дитя» Марк Курцер.Объем финансирования банком проекта составит порядка 2,5 млрд рублей.ВТБ финансирует проект строительства «Лапино-2», в котором расположится современный диагностический центр и многопрофильное хирургическое отделение. Корпус рассчитан на 15 000 операций, более 27 000 койко-дней и более 200 000 амбулаторных посещений в год. Там будут представлены такие направления медицинской помощи, как нейрохирургия, кардиохирургия, химиотерапия, будет работать современная микробиологическая лаборатория для проведения полного спектра диагностических исследований и многое другое. Открытие нового корпуса запланировано на второй квартал 2020 г.Андрей Костин отметил, что ВТБ участвует в финансировании многофункциональных медицинских центров и клиник ГК «Мать и дитя» в Москве и регионах с 2011 года. При поддержке банка новые комплексы, оснащенные современным оборудованием и с использованием новейших медицинских технологий, были введены в эксплуатацию в Новосибирске и Самаре.Марк Курцер, генеральный директор ГК «Мать и дитя», прокомментировал: «Мы высоко ценим наше многолетнее сотрудничество с банком ВТБ. Благодаря нашим давним партнерским связям мы ввели в строй уже несколько госпиталей. Наша работа с ВТБ, которая включает в себя не только операционный бизнес, комфортна для развития нас как компании. Исходя из масштабной стратегической программы развития компании «Мать и дитя» на ближайшие годы, мы рассчитываем вместе претворить в жизнь новые проекты, направленные на то, чтобы как можно больше российских граждан получали бы качественную медицинскую помощь».