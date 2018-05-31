Заместителю председателя правительства Коми Константину Ромаданову вынесен приговор. Он признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса России - получение взятки, отмывание денег, участие в преступном сообществе. С ним было заключено досудебное соглашение.

Заместителю председателя правительства Коми Константину Ромаданову вынесен приговор. Он признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса России — получение взятки, отмывание денег, участие в преступном сообществе. С ним было заключено досудебное соглашение, поэтому уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.Ромаданов осужден на 7 лет лишения свободы и оштрафован на 170 миллионов рублей, сообщает Следственный комитет России.Ромаданов входил в состав преступного сообщества, которым руководили Вячеслав Гайзер, Александр Зарубин, Владимир Торлопов, Алексей Чернов и Валерий Веселов. Он аккумулировал полученные в результате деятельности преступного сообщества денежные средства.В 2014 году организованная Гайзером группа получила в виде взяток от предпринимателей за покровительство половину доли в уставном капитале ООО "Автоцентр". Рыночная стоимость этого общества составляло 160 миллионов рублей.Более 36 миллионов рублей Гайзер и Ромаданов получили от Александра Сердитова с мая 2009 года по сентябрь 2015 года за назначение сначала на должность директора ОАО "Сыктывкарский ликеро-водочный завод", а затем на должность руководителя администрации главы Коми.