Хоккеист казанского Ак Барса Ярослав Косов 31 мая был задержан сотрудниками ДПС за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что спортсмен возвращался с празднования казанским клубом чемпионства в Континентальной хоккейной лиге.

Хоккеист казанского "Ак Барса" Ярослав Косов 31 мая был задержан сотрудниками ДПС за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что спортсмен возвращался с празднования казанским клубом чемпионства в Континентальной хоккейной лиге.На Косова был составлен протокол. Как сообщает "Татар-информ", для хоккеиста данное нарушение стало вторым за предыдущий год. Хоккеисту грозит денежный штраф в размере 30-ти тысяч рублей, а также лишение водительских прав сроком от полутра до двух лет.Руководство клуба осудило поведение своего нападающего и сообщило, что помимо административных мер, к нему будут применены также и дисциплинарные санкции. Известно, что казанский клуб ранее сделал Косову так называемое квалификационное предложение о продлении соглашение, однако проступок хоккеиста может лишить его нового контракта.