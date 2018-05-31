Самый известный живописец России Никас Сафронов дружен со многими звездами. И знает о них вещи, часто скрытые от посторонних глаз.

Самый известный живописец России Никас Сафронов дружен со многими звездами. И знает о них вещи, часто скрытые от посторонних глаз."Про известных людей чего только не говорят! – вздыхает Сафронов. – Однажды я ехал в такси и водитель мне сказал: "Хороший актер Гафт, но пьяница! Я видел, как он вышел из ресторана и еле стоял на ногах!" А я много лет дружу с Валентином Гафтом и могу сказать, что никогда не видел его подшофе. А этот таксист краем глаза заметил, как Валя пошатнулся рядом с рестораном – и сразу записал великого актера в алкоголики. Ну как так можно?"По словам Никаса, удел звезд – не только быть героями светских сплетен, но и притягивать к себе мошенников всех мастей."Два жулика недавно уговорили меня купить недвижимость в Турции. Я вложил в нее миллион долларов, в результате оказалось, что на этот участок даже нет документов – поэтому непонятно, что вообще я купил за такие деньги. И я ничего не проверял перед сделкой – просто положился на человека, который втерся ко мне в доверие" – со слезами на глазах рассказал Никас, который привык доверять людям.Напомним, что художник заступился за Анастасию Волочкову, которую нагло оболгал ее бывший водитель Александр Скиртач – он заявил об интиме с балериной. "Я не верю, что Настя могла добиваться интимных отношений с этим человеком, -уверен Сафронов. – Волочкова, быть может, и не святая, но не думаю, что ей до такой степени не везет в личной жизни, чтобы она опустилась до собственного водителя. Считаю, что этот человек на имени Волочковой просто пытается заработать. Настя – звезда, прима-балерина, у нее высокий статус, известное имя".