В растрате бюджетных средств на оплату штрафа за нарушения постановления предписания пожарного надзора подозревается художественный руководитель Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев.

В растрате бюджетных средств на оплату штрафа за нарушения постановления предписания пожарного надзора подозревается художественный руководитель Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев, передает ТАСС.По данным правоохранительных органов, в Москве задержан художественный руководитель Московского драматического театра им. А. С. Пушкина 46-летний Евгений Писарев. За счет средств департамента финансов Москвы в марте он оплатил штраф в размере 15 тысяч рублей, назначенный ему 26 февраля 2016 года за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей "Повторное невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор" КоАП РФ.В отношении Писарева возбуждено уголовное дело статье "Присвоение или растрата" УК РФ, он отпущен под подписку о невыезде.Менее месяца назад, 11 мая, Московский драматический театр имени А. С. Пушкина представил премьеру спектакля "Влюбленный Шекспир" по сценарию британского классика Тома Стоппарда в постановке Евгения Писарева. Сам режиссер признался, что шел к этому спектаклю 20 лет, когда вышел фильм "Влюбленный Шекспир", получивший 7 "Оскаров".