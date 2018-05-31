26 мая в самом большом зале Москвы – Гостином Дворе – состоялся Шестнадцатый благотворительный Венский бал в Москве. 2018 год объявлен в России Годом Русского балета – именно этому событию и был посвящен Шестнадцатый Венский бал. Ведущими мероприятия стала известная балерина, народная артистка РФ Илзе Лиепа и президент Российского танцевального союза Станислав Попов.

26 мая в самом большом зале Москвы – Гостином Дворе – состоялся Шестнадцатый благотворительный Венский бал в Москве. 2018 год объявлен в России Годом Русского балета – именно этому событию и был посвящен Шестнадцатый Венский бал. Ведущими мероприятия стала известная балерина, народная артистка РФ Илзе Лиепа и президент Российского танцевального союза Станислав Попов.проводится в Москве начиная с 2003 года. Это не только светское, но и значимое культурное и общественное событие международного уровня – самый крупный и известный бал в России и один из самых масштабных балов в мире. Каждый год на него съезжается около двух тысяч гостей из разных городов и стран, среди которых – известные артисты, политики и бизнесмены.Потрадиции, Балоткрыли 120 пар дебютантов.После торжественного выходапод знаменитыйполонез КарлаЦирера ониисполнили веселуюавстрийскую польку.Выступление дебютантовсменили выступленияофициальных лиц.Перед гостямивыступил ПрезидентПарламента ВеныЭрнст Воллер, председатель Московскойгородской думыАлексей Шапошников и руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин, зачитавшийприветствие мэраМосквы СергеяСобянина.Самаяволнительная частьбала: юныедебютанты идебютантки закружилисьв своемпервом вальсе, А послетрадиционной фразы"AllesWalzer!" паркет запестриляркими платьями– к танцующим дебютантамприсоединились гости.Вместо традиционного оперного гала-концерта зрители увидели балет-гала. В нем принимали участие мировые звезды – прима Большого театра ЕвгенияОбразцова, солисты МАМТ Станиславского и Немировича-Данченко НатальяСомова, Георги Смилевски и Дмитрий Соболевский. Совершенно незабываемой стала сцена из балета "Щелкунчик", исполненная премьерами Мариинского театра КристинойШапран и Тимуром Аскеровым и кордебалетом МАМТ Станиславского и Немировича-Данченко.Особенным подарком стало выступлениедвух суперзвездных параргентинского танго:чемпионов Россиии ЕвропыДмитрия Васина и СагдианыХамзиной ичемпионов ЕвропыКирилла Паршакова и АнныГудыно.Венский Бал в Москве – благотворительное мероприятие. В этом году бенефициарами стали фонд Илзе Лиепы "Культура – детям"и фонд "Линияжизни".Танцевальная программа бала была насыщенной и разнообразной. Оркестры сменяли друг друга. После Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония", на сцене играл знаменитый джаз-бэнд Семена Мильштейна "Дэнс-Лэнд". А под самое утро томные румбы, зажигательные ча-ча-ча и самбы гости танцевали под музыку замечательной группы "Семь ветров". Бал продлился до пяти часов утра.Генеральный партнер Венского Бала в Москве – АО "Газпромбанк".