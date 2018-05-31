Красная черта пройдена: после цирка с фейковым убийством беглого российского журналиста Украина как государство расписалась в полной некомпетентности. А самому воскресшему Бабченко, хвастающемуся тем, как он лежал на столе в морге, может позавидовать любой актер – они-то побаиваются играть покойников из суеверных соображений.

Красная черта пройдена: после цирка с фейковым убийством беглогороссийского журналиста Украина как государство расписалась в полнойнекомпетентности. А самому воскресшему Бабченко, хвастающемуся тем, как онлежал на столе в морге, может позавидовать любой актер – они-то побаиваютсяиграть покойников из суеверных соображений.Как теперь относиться к заявлениям украинских политических иобщественных деятелей после имитации убийства журналиста Бабченко? Ведь, поставиввесь мир на уши, Киев показал себя во всей красе.После такого цивилизованное мировое сообщество должноотвернуться от Украины и выдвинуть ей ультиматум – или украинские режиссерыпрекращают съемки боевиков об убийстве реальных людей или Запад перестает восприниматьУкраину как государство и откажется помогать ей.Казалось бы, что после вознесения образов Бандеры и Шухевичана иконы и кулачных боев в Верховной раде, в спектакле под названием "Украинскаянезалежность" больше не будет ничего более экстремального, но нет – фантазерыиз СБУ решили с помощью вишневого сока убить рупор свободы и главного русофоба,от страха сбежавшего из России.Как же пришлось изворачиваться западным пропагандистам послетого, как менее чем через сутки после псевдоубийства, журналист Аркадий Бабченковоскрес. Сначала они традиционно обвинили Россию в покушении на него, а когдавыяснилось, что он жив, пришлось из морально-нравственных соображений немногопожурить Киев за этот спектакль.Сам же Бабченко, полежав часок в морге, изображая из себятруп, чувствует себя вполне счастливым. Особенно он засветился от радости послевстречи со своим спасителем – президентом Порошенко. Примерно так и сказал ему работникпера: спасибо, что живой. Говорят, чтоПетр Алексеевич в ответ пообещал блогеру украинское гражданство, а это дляБабченко настоящая удача.Вот только примета эта плохая – изображать из себя мертвеца.Даже известные актеры часто отказываются от ролей, в которых надо не простоумереть или трагически погибнуть, а для полноты картины полежать на столе в моргеили в гробу.Политолог и публицист Армен Гаспарян связывает цирк с убийствоми воскрешением Бабченко исключительно с предвыборной кампанией Петра Порошенкои его желанием пойти на второй строк. "На Украине начинается электоральныйцикл и Порошенко начинает отрабатывать выборную повестку. Что ему ещепоказывать, кроме русофобии и войны на Донбассе, ведь никакими успехами вэкономике и социальной сфере он похвастаться не может", – сказал Гаспарянв интервью Dni.Ru.По его мнению, дело Аркадия Бабченко – классический примерработы Порошенко на внешний вектор. Таким образом президент хочет показатьЗападу, что он не будет останавливаться в борьбе с пресловутой российской агрессией."Но на этот раз Украина прокололась. Кинутой оказалась не Россия, аколлективный Запад. Оказались нарушены все правила ОБСЕ, ПАСЕ, Европейскогосоюза журналистов и даже инструкции Госдепа США", – отметил политолог.При этом Порошенко оказался над схваткой, считает эксперт. Онсам не запятнался в этой истории, за него говорили другие – глава СБУ и министрвнутренних дел. "Я подозреваю, что в нужный момент он их просто сольет,показывая, что он воспринимает критику Запада. Но это не поменяет вектора, покоторому сегодня развивается Украина: превращение государства в ходячий балаган",– резюмировал Гаспарян.Справедливости ради стоит отметить, что спецслужбы многихстран используют имитацию убийства в качестве метода ловли на живца заказчикови организаторов покушений. Но при этом они соблюдают несколько правил, в томчисле и морально-этических.Фотографию якобы убитого человека могут показать заказчикудля того, чтобы выйти на его покровителей, но трезвонить об этом по всеммировым СМИ в таких случаях не принято. А уж держать в неведении жену и другихблизких родственниках в случае организации подставного убийства – это уже верхцинизма. Но, судя по всему, сам "застреленный" вовсе не против таких изощренныхспособов.Психика Аркадия Бабченко, по утверждению его бывших коллег идрузей, была серьезно подорвана во время двух чеченских войн, на которых емудовелось побывать. Видимо, он так и не смог прийти в себя после созерцанияжутких картин смерти и страданий.Его посты в соцсетях тому свидетельство: русофобству и ненавистиБабчекно могут позавидовать ярые националисты из запрещенного в России "Правогосектора". Не так давно он глумился над погибшими при пожаре в Кемерове, а доэтого оскорблял жертв авиакатастрофы Ту-154 Минобороны России над Черным морем.Очевидно, что до начала чемпионата мира по футболу на Украинепродемонстрируют всему миру еще какой-нибудь перформанс с целью облить грязьюРоссии. Но хочется напомнить тамошним придумщикам, что они сами уже по уши вгрязи и, чтобы отмыться от нее, им неплохо бы для начала поменять все политическое руководство.