Застройщик Urban Group прекратил продажи квартир в своих комплексах. До этого компания заявила о нарушениях в работе прежнего менеджмента, а власти пообещали разработать дорожную карту по ситуации с девелопером.

Кто не успел, тот опоздал или сэкономил деньги. Один из крупнейших застройщиков в Подмосковье Urban Group объявил о прекращении продаж недвижимости в своих комплексах. Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании. В нем поясняется, что продажи приостановлены на время проведения аудита, после чего девелопер обещает возобновить работу в штатном режиме.В апреле компанию покинул гендиректор Андрей Пучков, тогда ее возглавил основной акционер Александр Долгин. Он начал процесс внешнего аудита, и тогда обнаружились грубые ошибки и нарушения в системе управления и руководства компанией."Речь идет о проведении внешнего аудита собственником. Он предположил, что есть некие недостатки в управлении и нанял внешний аудит. Обычно вы же помните: магазин закрыт на учет, и во время проведения учета торговля не осуществляется. Так и здесь – нельзя сказать, что компания провалилась, просто внешние аудиторы просят приостановить деятельность, для того чтобы произвести подсчет остатков", - пояснил независимый эксперт рынка недвижимости Андрей Бекетов.Компания взяла на себя немало: речь о порядка 20 тысячах дольщиков и примерно 80 миллиардов рублей. Кроме того, у компании, по данным СМИ, высокая долговая нагрузка и крупные социальные обязательства. Например, девелопер достраивает жилой комплекс за "СУ-155".Сегодня Urban Group на восьмом месте в России по объему текущего строительства. Это почти 868 тысяч квадратных метров жилья.Накануне издание "Ведомости" со ссылкой на источники сообщило: Urban Group ищет инвесторов для достройки своих домов. Среди тех, к кому девелопер якобы обращался за помощью, назвали три компании: Ingrad, ПИК и "Гранель"."Россия 24" связалась с их представителями. ПИК и Ingrad отрицают эту информацию, в компании "Гранель" заявили, что не комментируют этот вопрос. Ну, а многие эксперты рынка недвижимости рассчитывают, что Urban Group выйдет из пике."У компании более 3 тысяч работников. У них пять производств со стройматериалами и проектное подразделение – 250 человек. Генподрядчик – там порядка полутора тысяч человек. Это рабочие места, это налоги, поэтому я считаю, что регион должен предпринять усилие, подставить плечо", - говорит Николай Алексеенко, генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса.Власти уже готовят дорожную карту по ситуации с Urban Group, об этом рассказал журналистам на форуме в Петербурге министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. А до этого Минстрой, Фонд защиты дольщиков и Правительство Московской области провели консультации по поводу защиты прав граждан, которые купили квартиры в строящихся домах.Ранее Росреестр приостановил регистрацию договоров долевого участия по квартирам Urban Group. Причина - отсутствие сведений о перечислении компанией взносов в Фонд защиты прав дольщиков. А пока специалисты разбираются в ситуации, юристы подчеркивают: договор долевого участия в этом случае - самый оптимальный документ для защиты прав владельцев квартир."Сам ДДУ – одно из лучших соглашений, которое защищает права дольщиков с юридической точки зрения, - подчеркивает адвокат МКА "Князев и партнеры" Зиннур Зиннятуллин. - Это не паи, не накопления, не предварительное соглашение, это не иные соглашения, которые вообще не регулируются отдельным федеральным законом. А здесь право на получение объекта недвижимого имущества, оно возникает в силу договора долевое участия".Пока же в Urban Group идет внешний аудит, эксперты оценивают возможность, что другие застройщики подхватят этот проект. По словам аналитиков рынка, сейчас практически у всех девелоперов - крупные портфели, и они могут заинтересоваться участием в проектах Urban Group, если в обмен получат возможность построить жилье на других площадках, чтобы отбить затраты.