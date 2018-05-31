Москва остается в желтой зоне. В российской столице желтый уровень опасности на 1 июня объявлен из-за заморозков. Температура воздуха в Москве опустится до трех градусов, а в Подмосковье до нуля. Местами температура уйдет в отрицательные значения - опустится до минус трех градусов.

Москва остается в желтой зоне. В российской столице желтый уровень опасности на 1 июня объявлен из-за заморозков. Температура воздуха в Москве опустится до трех градусов, а в Подмосковье до нуля. Местами температура уйдет в отрицательные значения — опустится до минус трех градусов.Желтый уровень опасности в Москве действует с 30 мая из-за сильного ветра, напоминает "Интерфакс". 31 мая в Москве до 21 часа действует штормовое предупреждение. Автолюбителей предупреждают, чтобы они не ставили машины под деревья или слабо закрепленные конструкции.Осадков в Москве и Подмосковье в ближайшее время не ожидается. Днем 1 июня будет прохладно, воздух прогреется до 12-14 градусов.30 мая шквалистый ветер повалил в российской столице сотни деревьев, были эвакуированы зоопарк и Парк Горького.