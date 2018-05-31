Западные СМИ готовы верить любым провокациям противников России. История со смертью и воскрешением Аркадия Бабченко еще раз подтвердила этот факт. Журналисты извиняются перед читателями за публикацию непроверенных новостей с Украины и отмечают, что Киев сыграл на руку Москве.

Западные СМИ готовы верить любым провокациям противниковРоссии. История со смертью и воскрешением Аркадия Бабченко еще раз подтвердилаэтот факт. Журналисты извиняются перед читателями за публикацию непроверенныхновостей с Украины и отмечают, что Киев сыграл на руку Москве."Невероятный идиотизм со стороны украинских спецслужб".Так назвала постановку СБУ с воскрешением российского журналиста Бабченко британскаяGuardian. Издание заявляет, что теперь-то усвоило урок – не доверятьофициальным сообщениям с Украины.Инсценировка убийства Аркадия Бабченко ставит под сомнениедоверие к Киеву, пишет The Independent. Выводы из инцидента сделаны. Во-первых,украинские официальные заявления теперь никто не будет принимать за чистуюмонету. А любые сообщения о том, что журналистам угрожают, будут подвергатьсясомнению. Кроме того, от истории с театральной смертью Бабченко выгоду получилКремль, уверены британские СМИ. Ведь теперь Москва с полным основанием можетзаявлять, что любые сообщения украинских властей искажают реальное положениедел, передает .Guardian, в частности, ссылается на вещающий на английскомроссийский новостной канал RT. "Ясно, что общественность в странах НАТОтеряет веру в журналистику", – подчеркнул ведущий телеканала АфшинРаттанзи, критикуя, прежде всего, CNN и BBC. "Все эти организации должныпринести извинения за то, что они не проверяют новости, полученные от сил,желающих навредить России", – добавил он."Бабченко и украинские спецслужбы выставили дураками всехнас. Я прошу прощения у своих подписчиков, что сообщил им информацию,оказавшуюся полным вздором", – пишет в соцсетях журналист английскойверсии Meduza Кевин Ротрок.Крайнее возмущение постановкой СБУ выразил и главамеждународной организации "Репортеры без границ". Кристофу Делуару ненравятся манипуляции украинских спецслужб, которые используются в целяхинформационной войны. Когда государства играют с фактами – и тем более используютдля этого журналистов – крайне опасны, подчеркнул Делуар.