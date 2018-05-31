Западные СМИ готовы верить любым провокациям противников
России. История со смертью и воскрешением Аркадия Бабченко еще раз подтвердила
этот факт. Журналисты извиняются перед читателями за публикацию непроверенных
новостей с Украины и отмечают, что Киев сыграл на руку Москве.
Западные СМИ готовы верить любым провокациям противников
России. История со смертью и воскрешением Аркадия Бабченко еще раз подтвердила
этот факт. Журналисты извиняются перед читателями за публикацию непроверенных
новостей с Украины и отмечают, что Киев сыграл на руку Москве.
"Невероятный идиотизм со стороны украинских спецслужб".
Так назвала постановку СБУ с воскрешением российского журналиста Бабченко британская
Guardian. Издание заявляет, что теперь-то усвоило урок – не доверять
официальным сообщениям с Украины.
Инсценировка убийства Аркадия Бабченко ставит под сомнение
доверие к Киеву, пишет The Independent. Выводы из инцидента сделаны. Во-первых,
украинские официальные заявления теперь никто не будет принимать за чистую
монету. А любые сообщения о том, что журналистам угрожают, будут подвергаться
сомнению. Кроме того, от истории с театральной смертью Бабченко выгоду получил
Кремль, уверены британские СМИ. Ведь теперь Москва с полным основанием может
заявлять, что любые сообщения украинских властей искажают реальное положение
дел, передает .
Guardian, в частности, ссылается на вещающий на английском
российский новостной канал RT. "Ясно, что общественность в странах НАТО
теряет веру в журналистику", – подчеркнул ведущий телеканала Афшин
Раттанзи, критикуя, прежде всего, CNN и BBC. "Все эти организации должны
принести извинения за то, что они не проверяют новости, полученные от сил,
желающих навредить России", – добавил он.
"Бабченко и украинские спецслужбы выставили дураками всех
нас. Я прошу прощения у своих подписчиков, что сообщил им информацию,
оказавшуюся полным вздором", – пишет в соцсетях журналист английской
версии Meduza Кевин Ротрок.
Крайнее возмущение постановкой СБУ выразил и глава
международной организации "Репортеры без границ". Кристофу Делуару не
нравятся манипуляции украинских спецслужб, которые используются в целях
информационной войны. Когда государства играют с фактами – и тем более используют
для этого журналистов – крайне опасны, подчеркнул Делуар.