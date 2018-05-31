Министр иностранных дел Сергей Лавров во время визита в Пхеньян встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Глава российского МИД Сергей Лавров во время визита в Северную Корею встретился с лидером страны Ким Чен Ыном. Об этом сообщает корреспондент Ленты.ру в Пхеньяне.О встрече заранее не сообщалось. Ранее Лавров провел переговоры с северокорейским главой МИД Ли Ён Хо. Дипломаты обсудили двусторонние отношения, ситуацию на Корейском полуострове и ряд других вопросов. В частности, грядущий саммит Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. По мнению главы российского дипведомства, Пхеньян должен сам решить, на каких условиях будут заключены договоренности с Вашингтоном.Лавров также призвал не форсировать процесс переговоров по вопросу Северной Кореи. Он отметил, что к налаживанию контактов со страной необходимо относиться предельно бережно и избегать искушения требовать завтра все и сразу, потому что это многокомпонентная проблема.