Жилье бизнес-класса вернуло лидирующие позиции на первичном рынке Москвы, говорится в сообщении компании Knight Frank.

В течение последних трех лет бизнес-сегменту уступал комфорт-классу в общем объеме предложения, однако за последний год его доля на рынке составила 44%, что позволило выбиться в лидеры.За год объем предложения в бизнес-классе вырос более чем на 30%, в то время как в комфорт-классе предложение сократилось на 12%. Такую динамику эксперты связывают с активным выходом новых объектов.На первичном рынке в старых границах Москвы, по данным компании, продается порядка 48 тысяч квартир и апартаментов. Почти половина всего предложения приходится на три округа: Центральный, Северо-восточный и Северный.Средняя цена предложения жилья бизнес-класса составляет 255 тысяч рублей за квадратный метр, средний бюджет предложения – 20 миллионов рублей.