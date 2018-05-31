Ксения Собчак развила бурную политическую деятельность после
сокрушительного провала на выборах в марте этого года. Светская львица назвала
главную цель создаваемой ей Партии перемен – прохождение в Госдуму на выборах
2021 года.
Ксения Собчак развила бурную политическую деятельность после
сокрушительного провала на выборах в марте этого года. Светская львица назвала
главную цель создаваемой ей Партии перемен – прохождение в Госдуму на выборах
2021 года.
Впрочем, торопиться Собчак не намерена. "На мой взгляд,
лучше это делать целенаправленно, выстраивая правильный фундамент", -
рассказала светская львица о стратегии своей партии на пресс-конференции. По ее
словам, за следующие три года Партия перемен будет активно работать над
достижением главной цели.
Съезд партии состоится 23 июня. Он неоднократно
откладывался. По словам Собчак, изначально планировалось провести его в
середине весны. Задержка, отметила светская львица, связана с решением
технических вопросов.
Деньги на политическую деятельность Собчак намерена получать
в том числе через пожертвования. "Партстроительство – это в том числе
краудфандинг", – сказала она.
При этом сама экс-кандидат в президенты явно не бедствует.
На своей странице в Instagram она регулярно публикует фотографии, повествующие
о красивой жизни. Настоящий скандал разгорелся под снимком Ксении Собчак из
самолета. В кадр попал кусочек со вкусом и в соответствии со всеми требованиями
комфорта обставленного салона лайнера, фужер с напитком, чашка чая, кусочек
торта и баночки с джемом. Снимок вызвал у многих пользователей Сети неприятие.
Напомним, президентские выборы состоялись 18 марта. Собчак
получила на них очень малое количество голосов – 1,68%. Наибольшую поддержку ей
оказал родной Санкт-Петербург, где светская львица получила почти 4% голосов.
За несколько дней до выборов главы государства Собчак объявила о продолжении
политической деятельности после 18 марта и создании собственной партии.