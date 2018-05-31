Ксения Собчак развила бурную политическую деятельность после сокрушительного провала на выборах в марте этого года. Светская львица назвала главную цель создаваемой ей Партии перемен – прохождение в Госдуму на выборах 2021 года.

Ксения Собчак развила бурную политическую деятельность послесокрушительного провала на выборах в марте этого года. Светская львица назвалаглавную цель создаваемой ей Партии перемен – прохождение в Госдуму на выборах2021 года.Впрочем, торопиться Собчак не намерена. "На мой взгляд,лучше это делать целенаправленно, выстраивая правильный фундамент", -рассказала светская львица о стратегии своей партии на пресс-конференции. По еесловам, за следующие три года Партия перемен будет активно работать наддостижением главной цели.Съезд партии состоится 23 июня. Он неоднократнооткладывался. По словам Собчак, изначально планировалось провести его всередине весны. Задержка, отметила светская львица, связана с решениемтехнических вопросов.Деньги на политическую деятельность Собчак намерена получатьв том числе через пожертвования. "Партстроительство – это в том числекраудфандинг", – сказала она.При этом сама экс-кандидат в президенты явно не бедствует.На своей странице в Instagram она регулярно публикует фотографии, повествующиео красивой жизни. Настоящий скандал разгорелся под снимком Ксении Собчак изсамолета. В кадр попал кусочек со вкусом и в соответствии со всеми требованиямикомфорта обставленного салона лайнера, фужер с напитком, чашка чая, кусочекторта и баночки с джемом. Снимок вызвал у многих пользователей Сети неприятие.Напомним, президентские выборы состоялись 18 марта. Собчакполучила на них очень малое количество голосов – 1,68%. Наибольшую поддержку ейоказал родной Санкт-Петербург, где светская львица получила почти 4% голосов.За несколько дней до выборов главы государства Собчак объявила о продолженииполитической деятельности после 18 марта и создании собственной партии.