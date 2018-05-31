Французский специалист Зинедин Зидан прокомментировал свое решение покинуть пост главного тренера мадридского Реала. По словам француза, Королевскому клубу необходимы перемены. В свою очередь, президент клуба Флорентино Перес заявил, что такое решение наставника стало для него ударом.

Французский специалист Зинедин Зидан прокомментировал свое решение покинуть пост главного тренера мадридского "Реала". По словам француза, "Королевскому клубу" необходимы перемены."Момент может показаться странным, но я решил покинуть пост главного тренера "Реала", — приводит слова Зидана "Спорт-экспресс". – Команде необходимы перемены для того, чтобы продолжать одерживать победы, нужен новый вызов и новые тренерские решения. Поэтому я принял такое решение".В свою очередь, президент "Реала" Флорентино Перес признался, что решение француза повергло его в шок."После триумфа в Лиге чемпионов это решение стало для меня неожиданным, однако мы можем его лишь принять с уважением. Когда я узнал об этом, то испытал настоящий удар. Я хотел бы его убедить отказаться от этой идеи, но понимаю, что это невозможно. Могу лишь выразить ему свою благодарность за все, что он сделал для клуба. Я не прощаюсь с ним, а могу лишь сказать "до встречи". Если он хочет отдохнуть, то он заслужил перерыв".Напомним, что вместе с "Реалом" Зидан завоевал девять трофеев, включая три подряд победы в Лиге чемпионов, что является рекордом турнира.