На телебашне лифт сломался. Лезет бригада ремонтников по лестнице на самый верх. А среди них был подмастерье который заикался. До середины долезли, подмастерье
- Ии-ии-и-и..
- че?
- и-и-ии-..
- ладно, потом скажешь, залезим на верх сначала
Забрались на верх
- Ну, говори
- И-и-и-инструменты забыли
Вся бригада лезит вниз. Слезли, взяли инструменты, лезут обратно, до середины опять добрались
- Ии-и-и-И...
- Так, слазим мужики, опять наверно че-то забыли
- и-и-ии-и
Слезли.
- ну, че опять забыли?
- И-и-и-и и пошутить нельзя?
еще анекдот!