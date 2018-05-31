31.05.2018

2018-05-31 14:30:36

Зидан ушел из мадридского Реала

Главный тренер испанского клуба "Реал Мадрид" Зинедин Зидан покидает команду. Об этом было объявлено во время внеплановой пресс-конференции.



Наставник считает, что команде нужны изменения. "Ей необходимы другие установки, метод работы, поэтому я принял решение уйти", – цитирует его .



Зидан был главным тренером "Реал Мадрида" с 2016 года. Под его руководством команда трижды выигрывала Лигу чемпионов.