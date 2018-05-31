Французский специалист Зинедин Зидан на специально созванной пресс-конференции объявил о своем уходе с поста наставника мадридского Реала. Сообщается, что француз принял решение прекратить сотрудничество с Королевским клубом после разговора с президентом клуба Флорентино Пересом.

Французский специалист Зинедин Зидан на специально созванной пресс-конференции объявил о своем уходе с поста наставника мадридского "Реала". Сообщается, что француз принял решение прекратить сотрудничество с "Королевским клубом" после разговора с президентом клуба Флорентино Пересом.Зидан встал у руля "Реала" четвертого апреля 2016 –м года, сменив на этом посту Рафаэля Бенитесу. За три года француз привел мадридский клуб к победе в чемпионате Испании, Суперкубке страны, трем победам подряд в Лиге чемпионов, сделал двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, а также двум успехам в клубном чемпионате мира.Таким образом, "Реал" в общей сложности за время работы Зидана завоевал девять трофеев.