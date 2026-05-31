В храмах начнется праздничный звон.

Владимир готовится к традиционному крестному ходу, который состоится 3 июня. В этом году мероприятие будет посвящено перенесению Боголюбской иконы Божией Матери из Боголюбово во Владимир. Крестный ход начнется в 9:30 утра из Богородице-Рождественского монастыря, куда икона будет доставлена заранее.Возглавит шествие митрополит Владимирский и Суздальский Никандр. В крестном ходе примут участие не только духовенство и монашествующие, но и сестры милосердия, военнослужащие, курсанты Владимирского юридического института, казаки, волонтеры, а также представители православной молодежи и патриотических организаций.По прибытии иконы в областной центр в 10 часов во всех храмах начнется праздничный звон, который продлится 20 минут. Затем в Свято-Успенском кафедральном соборе пройдет Божественная литургия.Икона останется в соборе на протяжении месяца, после чего она будет возвращена пешим ходом в Свято-Боголюбский женский монастырь.