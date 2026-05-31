Экологи провели оценку численности муравьев на территории заказника «Болдинский» в Петушинском районе.

Сотрудники Владимирской Дирекции особо охраняемых природных территорий с привлеченными научными специалистами провели «перепись» обитателей мирмекологического заказника «Болдинский». Главным объектом исследования стали не редкие виды животных или растений, а обычные лесные муравьи. Они играют роль «санитаров» леса, и это прозвище полностью оправдано. Одна большая семья муравьев способна за день уничтожить до 20 тысяч других насекомых, в том числе вредителей, гусениц и личинок.Без муравьев хвойные леса становятся уязвимыми к болезням и усыханию из-за активного размножения вредоносных насекомых. Именно поэтому заказник «Болдинский» призван служить безопасным убежищем для этих маленьких, но жизненно важных «хищников».Дирекция регулярно проводит учет: измеряются размеры муравейников, определяется количество активных и заброшенных гнезд. Уменьшение популяции муравьев сигнализирует о потенциальных проблемах в окружающей среде.