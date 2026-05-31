Социальная акция стартует в регионе 1 июня.

С 1 июня во Владимирской области стартует благотворительная кампания «Коробка храбрости».Это мероприятие проводится с целью оказания поддержки детям, борющимся с тяжелыми недугами. Специальные контейнеры для сбора пожертвований для юных пациентов будут размещены в образовательных учреждениях, а также в торговых точках и заведениях общественного питания.К примеру, минувшей осенью студенты Владимирского медицинского колледжа продемонстрировали выдающуюся активность, собрав столько подарков, что они с трудом поместились в предназначенные для них емкости.Подарками могут быть игрушки, книги или канцелярские принадлежности. Собранные предметы волонтеры доставят в медицинские учреждения и реабилитационные центры. Дети смогут самостоятельно выбирать себе «награду» из «Коробок храбрости» в знак поощрения за мужество, проявленное во время прохождения медицинских процедур. Данная акция охватит всю страну и продлится до 6 июля.