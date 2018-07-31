Сотрудники прокуратуры осмотрели приобретенные квартиры, проверили, соответствуют ли они установленным требованиям

Сотрудники прокуратуры осмотрели приобретенные квартиры, проверили, соответствуют ли они установленным требованиям11 детей-сирот из Гусь-Хрустального получили ключи от квартир. Свое право на жилье им помогла отстоять прокуратура, сообщает на сайте ведомства.«У детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после окончания государственных учреждений возникают трудности с трудоустройством. А отсутствие жилого помещения увеличивает риск асоциального поведения молодых людей», - объясняют в прокуратуре.Чтобы защитить права сирот, межрайонный прокурор обратился с исками в суд. Каждый из воспитанников получил по благоустроенной однокомнатной квартире.