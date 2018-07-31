Избранник 48-летней супермодели Наоми Кэмпбелл, известный британский рэпер Skepta намекнул, что спутница ждет от него ребенка. Он опубликовал в Сети снимок УЗИ своего будущего малыша.

Избранник 48-летней супермодели Наоми Кэмпбелл, известный британский рэпер Skepta намекнул, что спутница ждет от него ребенка. Он опубликовал в Сети снимок УЗИ своего будущего малыша.После расставания с российских миллиардером Владиславом Дорониным легендарная манекенщица Наоми Кэмпбелл тщательно скрывала свою личную жизнь. Однако в начале 2018 года зарубежная пресса заявила о том, что супермодель закрутила роман с грайм-исполнителем Skepta.В дальнейшем начали всплывать подтверждения всплывающим слухам. Однако окончательно все прояснилось лишь после того, как влюбленные вдвоем снялись в фотосессии для журнала GQ.Совсем недавно поклонников британской модели потрясла неожиданная новость. Skepta выложил в Instagram снимок малыша, сделанный во время УЗИ.На снимке заметно, что фамилия будущего ребенка – Аденуга (фамилия рэпера Skepta – прим. ред.). Однако у подписчиков музыканта остались сомнения по поводу того, кто же является матерью малыша.Часть обитателей Всемирной паутины уверена, что Наоми наконец решилась завести ребенка. Другие же полагают, что Skepta параллельно встречался с другой девушкой.Третьи, в свою очередь, предположили, что рэпер и манекенщица обратились за помощью к суррогатной матери. Этот вариант выглядит вполне логичным, поскольку, по утверждению подписчиков Наоми, в ее возрасте довольно рискованно заводить детей.