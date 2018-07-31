Избранник 48-летней супермодели Наоми Кэмпбелл, известный британский рэпер Skepta намекнул, что спутница ждет от него ребенка. Он опубликовал в Сети снимок УЗИ своего будущего малыша.
Избранник 48-летней супермодели Наоми Кэмпбелл, известный британский рэпер Skepta намекнул, что спутница ждет от него ребенка. Он опубликовал в Сети снимок УЗИ своего будущего малыша.
После расставания с российских миллиардером Владиславом Дорониным легендарная манекенщица Наоми Кэмпбелл тщательно скрывала свою личную жизнь. Однако в начале 2018 года зарубежная пресса заявила о том, что супермодель закрутила роман с грайм-исполнителем Skepta.
В дальнейшем начали всплывать подтверждения всплывающим слухам. Однако окончательно все прояснилось лишь после того, как влюбленные вдвоем снялись в фотосессии для журнала GQ.
Совсем недавно поклонников британской модели потрясла неожиданная новость. Skepta выложил в Instagram снимок малыша, сделанный во время УЗИ.
На снимке заметно, что фамилия будущего ребенка – Аденуга (фамилия рэпера Skepta – прим. ред.). Однако у подписчиков музыканта остались сомнения по поводу того, кто же является матерью малыша.
Часть обитателей Всемирной паутины уверена, что Наоми наконец решилась завести ребенка. Другие же полагают, что Skepta параллельно встречался с другой девушкой.
Третьи, в свою очередь, предположили, что рэпер и манекенщица обратились за помощью к суррогатной матери. Этот вариант выглядит вполне логичным, поскольку, по утверждению подписчиков Наоми, в ее возрасте довольно рискованно заводить детей.