Смерть 55-летней актрисы Московского театра имени Ермоловой Натальи Кузнецовой стала для ее коллег полной еожиданностью. По некоторым данным, она боролась с тяжелой болезнью.

Смерть 55-летней актрисы Московского театра имениЕрмоловой Натальи Кузнецовой стала для ее коллег полной еожиданностью. По некоторым данным, она боролась с тяжелой болезнью.Российский актер театра и киноДмитрий Павленко выразил соболезнования в связи с печальным известием. Вместе сКузнецовой они много лет прослужил в одном театре.По словам Павленко, этобольшое горе, и осознать его еще трудно. "Это очень грустное событие для нашейсемьи… Наташа была удивительно умной артисткой, это не частое качество, когдачеловек кроме таланта обладает и интеллектом. Она была очень образованной иначитанной...", – цитирует ПавленкоВ свою очередь актриса Елена Папанова, работавшая с Натальей Кузнецовой на одной сцене, отметила,что коллега была очень светлым и талантливым человеком.Новость о смерти артистки застала ее врасплох."Подождите-подождите, она же такая молодая.Какой ужас… Наталья – потрясающая актриса… Везде, где я ее видела, она былаочень органична, талантлива. И я знаю, что ее взяли в театр одну из немногих накурсе, потому что она действительно была очень одаренна", – приводит словаПапановой . "Я даже не знала, что она болела тяжело… Это ужаснаятрагедия", – добавила актриса.По имеющейсяинформации, Кузнецова боролась с тяжелой болезнью, передает РЕН ТВ.Воспоминаниями о ней поделилась и актриса Галина Анисимова. "Она оченьмного времени уделяла работе внутри театра, капустники ставила в качествережиссера", – рассказала коллега артистки.Материал дополняется