Смерть 55-летней актрисы Московского театра имени
Ермоловой Натальи Кузнецовой стала для ее коллег полной еожиданностью. По некоторым данным, она боролась с тяжелой болезнью.
Смерть 55-летней актрисы Московского театра имени
Ермоловой Натальи Кузнецовой стала для ее коллег полной еожиданностью. По некоторым данным, она боролась с тяжелой болезнью.
Российский актер театра и кино
Дмитрий Павленко выразил соболезнования в связи с печальным известием. Вместе с
Кузнецовой они много лет прослужил в одном театре.
По словам Павленко, это
большое горе, и осознать его еще трудно. "Это очень грустное событие для нашей
семьи… Наташа была удивительно умной артисткой, это не частое качество, когда
человек кроме таланта обладает и интеллектом. Она была очень образованной и
начитанной...", – цитирует Павленко
В свою очередь актриса Елена Папанова, работавшая с Натальей Кузнецовой на одной сцене, отметила,
что коллега была очень светлым и талантливым человеком.
Новость о смерти артистки застала ее врасплох.
"Подождите-подождите, она же такая молодая.
Какой ужас… Наталья – потрясающая актриса… Везде, где я ее видела, она была
очень органична, талантлива. И я знаю, что ее взяли в театр одну из немногих на
курсе, потому что она действительно была очень одаренна", – приводит слова
Папановой . "Я даже не знала, что она болела тяжело… Это ужасная
трагедия", – добавила актриса.
По имеющейся
информации, Кузнецова боролась с тяжелой болезнью, передает РЕН ТВ.
Воспоминаниями о ней поделилась и актриса Галина Анисимова. "Она очень
много времени уделяла работе внутри театра, капустники ставила в качестве
режиссера", – рассказала коллега артистки.
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