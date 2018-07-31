Названа причина смерти 55-летней актрисы Натальи Кузнецовой. Артистка долгие годы боролось с раком.

Названа причина смерти 55-летней актрисы Натальи Кузнецовой. Артистка долгие годы боролось с раком.Актриса Московского театра имени Ермоловой поступила в столичную больницу №50 17 июля. Спустя десять дней она умерла в реанимации, передает РИА ФАН.Медики боролись за артистку, но на момент госпитализации у нее была онкология на последней стадии. Кузнецова скрывала смертельное заболевание от друзей. Многие из них прибывают в шоке, после сообщения о смерти Натальи.Новость дополняется